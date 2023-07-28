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    الخارجية الصينية: الكتاب الأبيض الجديد للدفاع الياباني يتدخل في شؤوننا الداخلية ويخلق توترا في المنطقة

    منذ 58 دقيقة
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