الأثنين 6 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 31 أكتوبر 2022 |
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    الخارجية الصينية تدعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن ممارسة سياسة "الاحتواء والقمع" بحق بكين

    منذ 8 دقائق
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