الجمعة 15 ذو الحجة 1445 ﻫ - 21 يونيو 2024 |
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    الخارجية الصينية: تصرفات الفيلبين في البحر الجنوبي تنتهك سيادتنا وسنرد

    منذ ساعة واحدة
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