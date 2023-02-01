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    الخارجية الصينية: نأمل من الهند واليابان الالتزام بما يحقق الاستقرار في المنطقة

    منذ 3 ساعات
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