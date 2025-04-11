الجمعة 13 شوال 1446 ﻫ - 11 أبريل 2025
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الخارجية العراقية: وزير الخارجية أكد أن العراق يتابع عن كثب التحركات الإقليمية والدولية في ما يخص الملف السوري
منذ 52 دقيقة
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