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    الخارجية الفرنسية: لودريان اقترح على جميع الجهات الفاعلة المشاركة في عملية انتخاب رئيس ودعاهم إلى لقاء في لبنان في شهر أيلول

    منذ 49 دقيقة
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