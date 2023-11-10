الجمعة 26 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 10 نوفمبر 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
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الخارجية الفرنسية: مررنا رسائل لإيران وللبنان حتى لا ينزلق لبنان نحو الصراع
منذ 36 دقيقة
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