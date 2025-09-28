الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
    الخارجية القطرية: قمنا بتيسير الإفراج عن المواطن الأمريكي أمير أميري الذي كان محتجزا في أفغانستان وهو في طريقه إلى الدوحة وسيغادر البلاد في وقت لاحق

    منذ ساعة واحدة
