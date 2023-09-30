السبت 15 ربيع الأول 1445 ﻫ - 30 سبتمبر 2023 |
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    الخارجية اللبنانية تدين الهجومين الارهابيين اللذين وقعا في باكستان

    منذ 42 دقيقة
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