الأحد 4 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 17 ديسمبر 2023 |
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    الخارجية اللبنانية تُعزي بأمير الكويت: كنا نشعر دائمًا كلبنانيين لا سيما في أصعب الظروف وأحلكها بمحبة الراحل الكبير لوطننا وحرصه الدائم على أفضل العلاقات بين بلدينا وشعبينا

    منذ 14 ثانية
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