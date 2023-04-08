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    الخارجية اللبنانية في رسالة لمجلس الأمن: نحمل إسرائيل مسؤولية تداعيات أي تصعيد في الجنوب

    منذ 57 دقيقة
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