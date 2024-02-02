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    الخبير الاقتصادي نسيب غبريل لصوت لبنان: اشاعات كثيرة أحاطت التعديل الذي أعدّه مصرف لبنان على التعميم 151 لذلك من الافصل ان ننتظر اصداره رسميا اليوم

    منذ 60 دقيقة
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