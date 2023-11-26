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    الخبير الجيولوجي طوني نمر: الهزة الأرضية مساء السبت بقوة 3.5 درجات في البحر اللبناني، حصلت على عمق 12 كلم على أحد الفوالق الفرعية إلى الجنوب من سلسلة اللاذقية البحرية

    منذ 14 دقيقة
    آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2023 1:29 مساءً
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