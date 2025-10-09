الجمعة 17 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 10 أكتوبر 2025
|
عربي
English
Français
عربي
برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
رياضة
شاهد
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على مصرفيين عراقيين "يساعدون إيران في غسل الأموال"
منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2025 11:28 مساءً
A
A
A
طباعة المقال
المزيد من
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
الأكثر قراءة
واشنطن لا تمانع بتجديد حرب لبنان
المنطقة مقبلة على مرحلة اختبار جديدة.. البقاع يتقدم لخط المواجهة!
قائد الجيش يقدّم تقريره الأول.. تحول استراتيجي في مفهوم حصرية السلاح