الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023
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الصحافة
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الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة ضد شخصيات على صلة بصناعة المسيرات الإيرانية
منذ 33 دقيقة
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