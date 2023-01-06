الجمعة 13 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 6 يناير 2023 |
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    الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة ضد شخصيات على صلة بصناعة المسيرات الإيرانية

    منذ 33 دقيقة
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