الخميس 18 رجب 1444 ﻫ - 9 فبراير 2023
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الخوذ البيضاء للعربية: تأخر وصول المساعدات سيؤدي لارتفاع أعداد ضحايا الزلزال بسوريا
منذ 7 دقائق
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