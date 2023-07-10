الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الدعم السريع في ولاية غرب دارفور: التوصل لاتفاق مع الجيش لوقف الأعمال العدائية داخل الجنينة
منذ 39 دقيقة
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