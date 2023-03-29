الأربعاء 7 رمضان 1444 ﻫ - 29 مارس 2023
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الدفاع البريطانية: المنطقة الصناعية في باخموت لا تزال محل نزاع ولا صحّة لسيطرة فاغنر عليها
منذ 3 دقائق
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