الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
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الدفاع التركية: مقتل 44 عنصرًا من المسلحين الأكراد في عمليات للجيش التركي الأسبوع الماضي
منذ 44 دقيقة
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