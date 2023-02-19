الأثنين 28 رجب 1444 ﻫ - 20 فبراير 2023
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الدفاع الروسية: سلاح الجو الإسرائيلي نفذ الضربة في دمشق باستخدام 4 مقاتلات إف 16
منذ 55 دقيقة
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