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    الدفاع الروسية: مقاتلتان تابعتان للتحالف الدولي اقتربتا بشكل خطير من مقاتلتنا فوق سوريا

    منذ ساعة واحدة
    آخر تحديث: 25 - أغسطس - 2023 10:57 مساءً
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