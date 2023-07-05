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    الدفاع الروسية: موسكو غير مسؤولة عن الرحلات غير المنسقة للمسيرات الأميركية بأجواء سوريا

    منذ 5 ساعات
    آخر تحديث: 6 - يوليو - 2023 2:28 صباحًا
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