الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
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    الدفاع الفرنسية: متمسكون بالشراكة التاريخية مع السعودية

    منذ 46 دقيقة
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