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    الدفاع المدني: انفجار جسم من مخلفات العدوان الإسرائيلي داخل آلية للجيش في بلدة القصيبة - بريقع جنوبي البلاد

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 20 - أبريل - 2025 2:08 مساءً
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