السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022
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الدفاع المدني عمل على سحب عامود للإمداد بالطاقة الكهربائية جراء سقوطه وسط الأوتوستراد في مستيتا - جبيل
منذ ساعة واحدة
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