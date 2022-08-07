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    الدفاع المدني في رفح: انتشلنا جثتين لشهيدة وابنها من تحت أنقاض منزلهما الذي قصفه الجيش الإسرائيلي

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 7 - أغسطس - 2022 4:11 صباحًا
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