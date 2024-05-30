الخميس 22 ذو القعدة 1445 ﻫ - 30 مايو 2024 |
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    الدفاع المدني:68 مهمة خلال ال24 ساعة الماضية

    منذ ساعة واحدة
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