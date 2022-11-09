الأربعاء 15 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 9 نوفمبر 2022
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الديمقراطيون نجحوا في جذب قطاع كبير من الناخبين ببنسلفانيا
منذ 6 دقائق
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