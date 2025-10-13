الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025
الذهب يواصل مكاسبه ويسجل 4100 دولار للأوقية في المعاملات الفورية للمرة الأولى
منذ 47 دقيقة
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها
غزة تلقّن إيران درساً!