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    الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا تبذل جهدا لحل أزمة اتفاق الحبوب واستئناف تطبيقه

    منذ 13 دقيقة
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