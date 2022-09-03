السبت 7 صفر 1444 ﻫ - 3 سبتمبر 2022
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الرئاسة التركية: أردوغان سيلتقي بوتن على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون يومي 15 و 16 سبتمبر
منذ ساعة واحدة
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