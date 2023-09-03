الأثنين 18 صفر 1445 ﻫ - 4 سبتمبر 2023 |
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    الرئيس الأمريكي: أشعر بخيبة أمل لغياب نظيري الصيني عن قمة مجموعة العشرين، لكنني سأتمكن من رؤيته

    منذ 49 دقيقة
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