الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
الصحة
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الرئيس الأميركي: الرئيس أردوغان احترم وعده بانضمام ليتوانيا إلى الناتو
منذ ساعة واحدة
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