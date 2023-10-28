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الصحة
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الرئيس الأميركي: مليشيات تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية بالعراق وسوريا
منذ ساعتين
آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2023 5:18 صباحًا
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