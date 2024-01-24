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    الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني يقول إنّ مجلس خبراء القيادة منعه من الترشّح لعضويته مجددًا

    منذ ساعتين
    آخر تحديث: 24 - يناير - 2024 5:02 مساءً
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