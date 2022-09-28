الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022
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الرئيس الإيراني سيتحدث إلى الأمة بعد أيام من الاحتجاجات العنيفة
منذ 11 دقيقة
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