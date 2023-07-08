السبت 20 ذو الحجة 1444 ﻫ - 8 يوليو 2023
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أخبار لبنان
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الصحافة
مقالات
سياسات وقرارات
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
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الرئيس الإيراني يستقبل وزير خارجية الجزائر في طهران ويوجه دعوة لنظيره الجزائري لزيارة إيران
منذ 25 ثانية
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