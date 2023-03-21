الثلاثاء 29 شعبان 1444 ﻫ - 21 مارس 2023
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الرئيس التركي: ركّزنا خلال المحادثات مع رئيس الوزراء العراقي على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين
منذ ساعتين
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