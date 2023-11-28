الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
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    الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عرض مساء اليوم مع المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

    منذ 36 دقيقة
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