الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025
|
عربي
English
Français
عربي
الرئيس السوري أحمد الشرع لموقع المجلة: لدينا الجولان أرض محتلة والأولوية هي العودة لاتفاق فك الاشتباك عام 1974 أو شيء مشابه وضبط الوضع الأمني في جنوب سوريا بإشراف دولي
منذ ساعة واحدة
المزيد من
بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة
الأكثر قراءة
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش
السويداء.. البلعوس ينتقد "الحرس الوطني" وحركة رجال الكرامة ترفض الانضمام