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    الرئيس السوري أحمد الشرع: نحن أبناء سوريا نعرف جيداً من يحاول جرّنا إلى الحرب، ومن يسعى إلى تقسيمنا، ولن نعطيهم الفرصة بأن يورّطوا شعبنا في حرب يرغبون في إشعالها على أرضنا

    منذ 13 ساعة
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