    الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب بدمشق، وفدا روسيا رفيع المستوى برئاسة ألكساندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية

    منذ 38 دقيقة
