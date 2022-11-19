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    الرئيس الصيني: إزالة سوء التفاهم بين واشنطن وبكين تساهم بإعادة العلاقات بين الدولتين إلى المسار الطبيعي الصحيح

    منذ ساعتين
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