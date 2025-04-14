الأثنين 16 شوال 1446 ﻫ - 14 أبريل 2025
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الرئيس الصيني: من المهم الحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية
منذ 8 دقائق
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