الخميس 15 رمضان 1444 ﻫ - 6 أبريل 2023
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الرئيس الصيني: ندعو المجتمع الدولي إلى تجنب تصعيد الصراعات
منذ ساعة واحدة
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