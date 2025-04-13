الأحد 15 شوال 1446 ﻫ - 13 أبريل 2025
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الرئيس الفرنسي تعليقا على الهجوم الروسي على سومي: موسكو تتجاهل بشكل صارخ الأرواح والقانون الدولي وجهود الرئيس ترامب
منذ ساعتين
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