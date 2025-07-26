السبت 1 صفر 1447 ﻫ - 26 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الرئيس الفرنسي في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري: من المهم أن تُحرز المفاوضات بين دمشق وقسد تقدما بنية حسنة

    منذ 10 دقائق
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      الرئيس جوزاف عون
      الرئيس عون: اتصلت شخصيا بالحزب لحل مسألة السلاح
      علم لبنان
      الأشهر القادمة صعبة.. غضب دولي من لبنان
      زياد الرحباني
      وفاة الفنان زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا