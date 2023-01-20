الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023
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أخبار لبنان
أخبار العالم
الصحافة
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الرئيس الفرنسي يعلن تعزيز قدرات بلاده النووية
منذ ساعتين
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