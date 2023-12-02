السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
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    الرئيس الفلسطيني: نؤكد على رفض ومنع التهجير القسري للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة بما فيها القدس

    منذ 34 ثانية
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