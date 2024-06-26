الخميس 21 ذو الحجة 1445 ﻫ - 27 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

    الرئيس الكيني يسحب مشروع قانون الموازنة عقب احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف دامية

    منذ ساعة واحدة
    A A A
    طباعة المقال

      المزيد من

      الرئيس الأمريكي جو بايدن
      بايدن يعلن أسماء المرشحين الرئيسيين للعمل في إدارته.. والسفيرة "شيا" من بينهم
      البابا فرنسيس
      البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان
      الجيش للشعب وليس لسلطةٍ فاسدة

      الأكثر قراءة

      جواز السفر الألماني
      خبر سار للراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.. قانون جديد خلال أيام
      غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
      فيديو.. غارة إسرائيلية عنيفة تدمر مبنى بالكامل في النبطية بجنوب لبنان
      جثة مجهولة
      جثة فتاة عارية وابن جيرانها مطعون.. جريمة مروعة تهز المغرب